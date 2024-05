Latami miała zdradzać męża. Teraz pokazali się razem

Królowa Letycja miała mieć romans z Jaimem del Burgo, synem byłego polityka Jaime Ignacio del Burgo, przedsiębiorcą, a jednocześnie byłym szwagrem - pisał Jaime Peñafiel, 91-letni dziennikarz, w książce pt. "Los Silencios de Letizia" ("Milczenie Letycji" - przyp. red.). Mężczyzna był mężem Telmy Ortiz, siostry królowej, w latach 2012-2014. Del Burgo miał potwierdzić rewelacje i ujawnić, że relacja trwała latami i istnieją na to dowody w postaci zdjęć czy nagrań.

Co więcej, król Filip miał wiedzieć o schadzkach z kochankiem, ponieważ informowali go o niej dziennikarze. Jak donosi Peñafiel, monarcha miał czuć się przez to "zdruzgotany i zniszczony".

Królowa Letycja miała zdradzać męża

Dziennikarz ujawnia też, że Letycja miała spotykać się z del Burgo już przed poznaniem króla Filipa w 2002 roku. Peñafiel pisał o tym już w swojej pierwszej książce pt. "Letizia & I" ("Letycja i ja" - przyp. red.), w której podkreślił, że mężczyzna miał oświadczyć się przyszłej królowej, jednak ta poinformowała go, że spotyka się z "wysoko postawionym mężczyzną w Hiszpanii".

Del Burgo miał pomagać Letycji w przygotowaniach do ślubu, a także spotkać się z nią noc przed ślubem w restauracji i usłyszeć od niej prośbę, żeby "nigdy jej nie opuszczał".

Letycja i Filip pokazali się po wybuchu skandalu

Królewska para pojawiła się pierwszy raz publicznie po wybuchu skandalu w Muzeum Zbiorów Królewskich w Madrycie. Na oficjalnych zdjęciach widać, że małżonkowie zachowują między sobą dystans.

Król Filip i królowa Letycja pokazali się publicznie © Getty Images | 2024 Carlos Alvarez

Mimo to ani Filip, ani Letycja, ani żaden inny członek hiszpańskiej rodziny królewskiej nie odnieśli się do rewelacji byłego dziennikarza "El Mundo". On sam jednak twierdzi, że król i królowa "tylko zachowują pozory przed poddanymi".

Królewska para nie odniosła się do doniesień dziennikarza © Getty Images | 2024 Carlos Alvarez

