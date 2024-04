Wskoczyła w "slip skirt". Nie musiała się wysilać, by zachwycić

Królowa Letizia i król Filip VI wybrali się w oficjalną podróż do Holandii, gdzie mieli okazję spotkać się z mieszkającą tam hiszpańską społecznością. Na tę okazję monarchini wybrała szalenie elegancją, ale jednocześnie kobiecą stylizacją, której nie powstydziłyby się najpopularniejsze influencerki modowe na świecie. Jej look to prawdziwy hit nie tylko do pracy, ale również na specjalne okazje.

Królowa Letizia zachwyca w hiszpance

Królowa Letizia nie od dzisiaj z dumą nosi ubrania od hiszpańskich marek, które później wyprzedają się niczym "świeże bułeczki". Od lat uchodzi bowiem za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie.

W Holandii poszła jednak o krok dalej, udowadniając przy tym, że nie tylko doskonale odnajduje się w najgorętszych trendach sezonu, ale że ceni sobie modę wywodzącą się właśnie z jej kraju.

Królowa Letizia zaprezentowała się bowiem w czarnej bluzce o kroju hiszpanki, dzięki której w subtelny sposób wyeksponowała ramiona oraz szyję. Model ozdobiony na górze marszczeniem był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. To właśnie wiosną ten krój ponownie wraca do łask i to w wielkim stylu.

Panie często decydują się nie tylko na tego typu bluzki, ale również sukienki - tworząc bardzo efektowne stylizacje na niezliczoną ilość okazji.

Królowa Letizia w bluzce o kroju hiszpanki © Getty Images | 2024 Getty Images

"Slip skirt" podbiła serce królowej Letizii

Spódnica, którą wybrała królowa Letizia, to jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu. Jest elegancki, stylowy, a do tego piekielnie wygodny.

Postawiła na satynowy model midi, który nie tylko pięknie podkreślił jej sylwetkę, ale również idealnie sprawdził się podczas oficjalnego spotkania.

Królowa Letizia nie zapomniała również o dodatkach, które wbrew pozorom grały tu pierwsze skrzypce. Szeroki, skórzany pasek dodał jej stylizacji niepowtarzalnego charakteru, a diamentowe kolczyki w kształcie kwiatów świetnie dopełniły look.

Królowa Letizia zachwyciła na spotkaniu z hiszpańską społecznością © Getty Images | 2024 Getty Images

