Lewandowska poczuła lato. Wskoczyła już w jeansowe szorty

Dwadzieścia stopni w Warszawie to nie to samo, co dwadzieścia stopni w Barcelonie. Hiszpańskie słońce daje bowiem popalić – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dlatego nic dziwnego, że Anna Lewandowska wyciągnęła już z szafy letnie elementy garderoby i to właśnie z nich komponuje swoje ostatnie stylizacje.