Włożyła modelujące bikini. Teraz sznureczki nosimy "na krzyż"

Wydawałoby się, że wybór kostiumu kąpielowego nie może być specjalnie skomplikowany – w końcu wystarczy, żeby był ładny i wygodny. W praktyce o zakupie stroju krążą dosłownie legendy, a chyba każda z nas ma za sobą doświadczenie związane z kupowaniem odpowiedniego biustonosza czy dołu, w którym będziemy się czuć wystarczająco pewnie na plaży. Wyzwaniem dla sporej ilości kobiet jest dopasowanie góry – problemem jest albo to, że stanik nie podtrzymuje właściwie większego biustu, albo to, że nie do końca sprawdza się w przypadku mniejszych piersi.

Gwiazdy też borykają się z podobnymi wątpliwościami – tak samo jak my chcą wyglądać na plaży perfekcyjnie. Poszukując odpowiedniego rozwiązania, czyli stroju kąpielowego, który podkreśli figurę, zapewni komfort i pewność siebie, znalazły ideał. Fason bikini, w którym pokazała się m.in. Anna Lewandowska, to strzał w dziesiątkę. Koniecznie zobacz, na czym polega tajemnica tego kostiumu.

"Lewa" w pastelowym bikini ze sznureczkami

Anna Lewandowska pokazała się ostatnio w kostiumie kąpielowym, który dla wielu z nas jest idealną inspiracją do modowych zakupów przed urlopem. Bikini w pastelowym odcieniu świetnie podkreśla letnią opaleniznę, a w tym roku bije na głowę stroje w klasycznej czerni, bieli czy beżu. Jednak to nie kolor zwrócił naszą uwagę, ale genialny krój biustonosza.

Biustonosz ze sznureczkami wiązanymi z przodu "na krzyż" i wiązanymi na szyi to prawdziwa perełka w kontekście mody plażowej. Taki model zbiera biust i lekko unosi go do góry, dodając tym samym objętości. Dla wielu kobiet takie rozwiązanie będzie kluczem do większej pewności siebie w bikini.

Sieramska w wielofunkcyjnym topie z efektem "wow"

Podobny trik od lat stosuje też Agata Sieramska. Influencerka wybrała bikini w drobne kwiatuszki z modnym wiązaniem na szyi. Czujesz się bardziej komfortowo w stanikach z efektem push-up, ale szukasz alternatywy dla klasycznych biustonoszy z gąbkowym wypełnieniem? Rozwiązanie Sieramskiej powinno ci się sprawdzić idealnie.

Skrzyżowany z przodu i wkładany przez głowę sznureczek, do tego piękny, kwiatowy wzór i różowy kolor – trudno o bardziej kobiecy wariant stroju kąpielowego. Jest tak piękny, że latem chętnie nosiłybyśmy tę górę w połączeniu z jeansowymi szortami na festiwalach muzycznych.

Bikini "na krzyż" i ażurowy sweterek Gradek

Bikini "na krzyż" nosi też chętnie Justyna Gradek. Postawiła na model w białym kolorze, który pięknie kontrastuje z opalenizną, a na wierzch wrzuciła ażurowy sweterek o kroju crop. Taka dodatkowa warstwa też optycznie powiększa biust – warto przetestować ten trik.

Gdzie rozejrzeć się za bikini z efektem "wow", czyli sznureczkami, które jak różdżka modelują figurę? Dobrym adresem są sieciówki i tanie sklepy online, które trzymają rękę na pulsie. Hitowe stroje z górą "na krzyż" powoli stają się fenomenem Instagrama. Co myślisz o tym trendzie?

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

