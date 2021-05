LG gram – towarzysz podczas pracy i każdej podróży

Nowoczesny design i wysoka funkcjonalność LG gram to efekt szeregu zabiegów podjętych już na etapie projektowania. Ultrabook został wyposażony w ekran o proporcjach 16:10 i wysokiej rozdzielczości. To sprawia, że praca na rozbudowanych arkuszach kalkulacyjnych nie będzie problemem, a rozrywka – choćby poprzez streaming video – dostarczy przyjemności nieosiągalnej w poprzednich modelach. Dzięki zastosowaniu niezwykle wąskiej ramki oraz konstrukcji z ukrytymi zawiasami LG gram może pochwalić się wysokim współczynnikiem powierzchni ekranu do obudowy (90 procent). W efekcie otrzymujemy nowoczesny wygląd oraz jeszcze większy komfort użytkowania.