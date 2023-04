Liftactiv przyszłość mojej skóry - wyjątkowy event marki Vichy

Zawarty w serum retinol to jeden z najsilniejszych i najlepiej sprawdzonych składników przeciwstarzeniowych – badania kliniczne trwały 5 miesięcy i były jednymi z najdłużej prowadzonymi nad jednym składnikiem. Jak działa ta aktywna postać witaminy A? Przede wszystkim pobudza produkcję kolagenu w skórze, delikatnie złuszcza, reguluje wydzielanie sebum, poprawia cykl odnowy komórkowej. Skóra staje się gęstsza, bardziej jędrna, rozjaśniona, promienna, bez zaskórników, ma ładne napięcie i płytsze zmarszczki, i to wszystkie ich rodzaje, nawet te najgłębsze. Ważne: jako że retinol ma właściwości fotouczulające należy stosować go na noc. Dodatkowo specjaliści zalecają równoczesne stosowanie kremu z wysokim filtrem SPF 50+, takiego jak CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY na co dzień. Za optymalne i dobrze tolerowane dotarcie retinolu do skóry jest odpowiedzialna opatentowana przez markę technologia RetinolGuardTM., która zapewnia stabilność retinolu dla najwyższej skuteczności jego działania.