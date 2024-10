Liście z drzewa sąsiada lądują na twoim podwórku? Oto kto będzie musiał je sprzątnąć

Liście opadające z drzew mają swój urok, ale mogą być również uciążliwe. Wielu z nas zamiata je na bieżąco, by utrzymywać podwórko w porządku. Ale co w przypadku, gdy te liście pochodzą z drzewa na działce sąsiada? Jakie działania powinniśmy podjąć? Odpowiedź nie jest tak oczywista, ponieważ przepisy nie precyzują tej sytuacji.

Na starcie warto wspomnieć, że żaden przepis jasno nie określa, co robić w takich przypadkach. Okazuje się, że nie pozostaje niż innego, jak uprzątnąć nie swoje liście. Przepisy nie ustalają minimalnej odległości, na jaką można posadzić drzewo przy granicy z sąsiadującą nieruchomością. Co oznacza, że nie możemy zabronić sąsiadowi sadzenia drzew blisko płotu ani mieć zastrzeżeń, jeśli liście trafiają na nasze podwórko.

Choć bezpośrednio żaden przepis nie odnosi się do liści, warto zwrócić uwagę na pewne regulacje, które mogą pośrednio odnosić się do tej sprawy. W myśl Art. 114 Kodeksu cywilnego, właściciele muszą unikać działań, które zakłócałyby normalne korzystanie z nieruchomości sąsiednich w sposób nadmierny.

Natomiast Art. 150 mówi, że właściciel posesji może przyciąć lub zatrzymać korzenie, gałęzie i owoce pochodzące z sąsiedniej działki, jeśli uprzednio wyznaczył sąsiadowi czas na ich usunięcie, a termin nie został dotrzymany. Jednak nie ma tu mowy o liściach, a tym bardziej o obowiązku ich sprzątania na podwórku obok. W tym temacie po prostu warto nie być małostkowym. W końcu nikt nie ma wpływu na to, w którą stronę powieje wiatr.

