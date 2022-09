Liza Pieskowa padła ofiarą oszustów? Córka rzecznika Putina żali się na Telegramie

Potem oszuści próbowali ją nakłonić do założenia konta oszczędnościowego, na które przeleje najpierw 5 tysięcy, a następnie 10 tysięcy rubli. Pieskowa zorientowała się, że coś jest nie tak dopiero, gdy przełączono ją do innego banku. Tam miała skontaktować się z osobą inną niż ta, z którą rozmawiała zazwyczaj. Dopiero to wzbudziło jej nieufność.