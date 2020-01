WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Lizzie Velasquez słyszy na swój temat przykre komentarze. Aktywistka trafiła do szpitala

Lizzie Velasquez z powodu choroby jest wychudzona i nie widzi na jedno oko. Choć przylgnął do niej niezwykle krzywdzący przydomek "najbrzydszej kobiety świata", stara się motywować innych do działania. Cierpiąca na rzadkie schorzenie aktywistka trafiła do szpitala.

Lizzie Velasquez cierpi na rzadką chorobę

Lizzie Velasquez zmaga się z rzadką chorobą. Przez wadę genetyczną nie może przytyć, a jej waga nigdy nie przekroczyła 27 kg. Z powodu jej wyglądu zdarzyło się nawet, że dostawała wiadomości, w których pisano, że jest "brzydka" i "przerażająca". Aktywistka trafiła ostatnio do szpitala z powodu zbyt niskiego poziomu żelaza we krwi.

Lizzie Velasquez pokazała zdjęcie ze szpitala

W sobotę Amerykanka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w szpitalnym łóżku. Chociaż Lizzie wygląda na bardzo słabą, nie straciła pozytywnej energii i uśmiechała się do zdjęcia.

"Przez ostatnie kilka tygodni walczyłam z tym, co uznawaliśmy za bardzo niski poziom żelaza połączony z wyczerpaniem. Po zakończeniu badań krwi zadzwonił do mnie lekarz i powiedział, że liczba krwinek jest tak niska, że konieczna będzie transfuzja. Jest sobotni poranek i będziemy tu jeszcze trochę, ale czuję się bardzo wdzięczna za każdego, kto oddał krew. Zabieg trwał 20 minut, a poziom żelaza zaczął się podnosić" – napisała Lizzie.

Fani życzyli aktywistce szybkiego powrotu do zdrowia. "Mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej", "Zdrowiej wojowniczko!", "Bądź silna" – komentowali internauci.