WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 lizzie velasquez oprac. Katarzyna Dobrzyńska 16-12-2019 (16:05) Lizzie Velasquez została nazwana "przerażającą". Teraz ma ważne przesłanie do wszystkich Lizzie Velasquez, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną, nie przejmuje się już nieprzyjemnymi komentarzami na swój temat. Chce udowodnić, że mimo przeciwności losu można zarażać pozytywną energią. Teraz Lizzie ma ważne przesłanie do każdego z nas. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lizzie Velasquez ma ważne przesłanie do wszystkich (Getty Images) Lizzie Velasquez to 30-letnia instagramerka ze Stanów Zjednoczonych, która zmaga się z niezwykle rzadką wadą genetyczną. Nie jest w stanie, nawet mimo spożywania kalorycznych posiłków, przybrać na wadze. Przez to różni się od większości kobiet. Kilka lat temu Amerykanka znalazła w Internecie filmik, w którym jest nazywana "przerażającą" i "najbrzydszą kobietą świata". Postanowiła wtedy, że nie da się gnębić i nie chce, aby ktokolwiek musiał czuć się tak jak ona w tamtym momencie. Teraz jej profil na Instagramie obserwuje ponad 600 tysięcy osób, dla których jest inspiracją i wzorem do naśladowania. Reakcja fanów Lizzie Velasquez na swoich profilach w mediach społecznościowych stara się przekazywać dobrą energię. Jej ostatni wpis dotyczył kosmetyczki, która towarzyszyła jej przez całą podróż do Egiptu. "Bądź miły. Wybierz zabawę. Śmiej się głośno. Jedz ciasto" – to napis z małej torebki. Te proste słowa poruszyły obserwatorów Amerykanki. Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy, komplementów i serduszek. "Jesteś ogromną inspiracją", "Twój profil daje mi tyle wiary i miłości", "Jesteś cudem" – pisali internauci. Trudno się z nimi nie zgodzić! Zobacz także: Siłaczki odc. 1. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne