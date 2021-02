Lokalny działacz PiS obraża strajkujące kobiety. Jego wpis udostępnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Od 27 stycznia, kiedy to do Dziennika Ustaw wpisano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet zdecydowanie przybrały na sile. Są jednak politycy, którzy nie kryją się z pogardą wobec protestujących. Wszystko wskazuje na to, że wśród nich jest Jakub Pawłowski.

Pawłowski jest lokalnym działaczem Prawa i Sprawiedliwości ze Słupcy (woj. wielkopolskie). W 2018 roku ubiegał się o fotel radnego, ale nie uzyskał mandatu. Teraz, za pośrednictwem mediów społecznościowych, postanowił zabrać głos w sprawie Strajku Kobiet.

Polki i Polacy wychodzą na ulice

Na ulice polskich miast wychodzą tysiące Polaków i Polek nie godzących się z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego. Wśród postulatów Strajku Kobiet są m.in. żądania pełni praw reprodukcyjnych: utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji, dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji, a także edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową.

PAP Demonstracje Strajku Kobiet w Warszawie Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański

Do manifestacji w wielu polskich miastach dochodzi w odpowiedzi na zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepis dopuszczający aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny. W konsekwencji, aborcja w Polsce staje się legalna wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki. We wszystkich pozostałych krajach europejskich przepisy są bardziej liberalne.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opublikował na swoim facebookowym profilu screen z bulwersującą wypowiedzią Jakuba Pawłowskiego. Czytamy w niej:

- Otworzyłem oczy i widzę, rozdziadowane, zepsute do szpiku kości „Wolne C*py”, które chciałyby na okrągło uprawiać seks gdzie się da i na żądanie się skrobać, bo o wychowaniu dzieci to już nie ma mowy. Taką opinię wyrabiacie sobie u mężczyzn. A do prawdziwych matek i kobiet to wam daleko.

Obraźliwy wypis niedoszłego radnego

Wpis Pawłowskiego rozsierdził internautów, którzy do tej pory zamieścili pod nim ponad 750 komentarzy. Oczywiście, w dyskusji nie brakowało ironicznych i złośliwych wypowiedzi.

Z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych opatrzył screen następującym komentarzem:

- To mężczyźni (najlepiej z prawicy) mają prawo określania kto jest "prawdziwą" kobietą. To mężczyźni mogą łaskawie zgodzić się kiedy i jakie prawa przysługują kobiecie. To właśnie leży u podstaw odbierania kobietom w Polsce prawa do samostanowienia o sobie. Bo w oczach fundamentalistów katolickich kobieta nie jest równa mężczyźnie. To mężczyzna musi ją "wychowywać", narzucać zakazy, bo inaczej ta ulegnie podszeptom Szatana.

- Najgorsze, że takie pisowskie typy, które zatrzymały się mentalnie w XIX wieku, nawet nie rozumieją, że przemawiają przez nich frustracja, kompleksy i podświadomy lęk przed kobietami. Oni nadal uważają, że ograniczają kobietom prawa dla "ich dobra", bo te - jako płeć słabsza, głupsza i ulegająca chuci - potrzebują moralnych przewodników.

A potem oburzają się, że odpowiada im chóralne "WYP****ALAĆ!"

Katarzyna Grochola o wyroku TK ws. aborcji: "Nie godzę się na to"