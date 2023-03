Lordsy to najlepsze buty na wiosnę. Sprawdź modele z nowych kolekcji

Lordsy to wsuwane buty bez zapięć i wiązań, na płaskiej podeszwie, niewysokim obcasie, z długim językiem z charakterystycznymi wcięciami po bokach. Mogą być wykonane ze skóry (lub jej imitacji), a ta może być gładka, tłoczona, lakierowana… Ich długie noski dodatkowo bywają ozdobione sprzączkami, łańcuchami i chwostami. Choć też gładkie modele, bez dodatków są w cenie, co jest niezbitym dowodem na to, że to, co klasyczne, nigdy nie wychodzi z mody.