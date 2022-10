Lovestoryshort – Randki znanych influencerek, które wolałyby wymazać z pamięci

@Inchidris (Gabriela Orzechowska) wybrała się na randkę z Tindera dwa razy – pierwszy i ostatni. Trafiła na weterana aplikacji randkowych, który jednocześnie pisał z jej koleżankami z akademika. Żeby było szybciej – dziewczyny zaprosiły go na… podwójną randkę. Na której nie dość, że nie było o czym rozmawiać, to chłopak widział podobieństwo do swojej… eks. Do tego doszły straty – połamany kabel od Internetu i niesmak, za każdym razem, gdy Gabrysia mijała go w akademiku…