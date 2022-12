"Lubię się stroić". Barbara Kurdej-Szatan już gotowa na święta

Święta tuż, tuż. Dlatego gwiazdy już pozują w eleganckich stylizacjach, nastrajają swoich obserwatorów i odliczają dni do ulubionego momentu w roku. Przynajmniej Barbara Kurdej-Szatan, która jak sama mówi: "Lubię święta, lubię wielotygodniowe przygotowania do świąt, lubię ten klimat, magię, światełka, wspólnie spędzony czas i lubię się stroić". To wyznanie przypieczętowała czerwoną sukienką, która wygląda, jakby powstała z myślą o ostatnim tygodniu grudnia.