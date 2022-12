Barbara Kurdej-Szatan walczy z chorobą. Niewiarygodne, co zrobił jej mąż

Takiego pięknego i wzruszającego gestu Barbara Kurdej-Szatan z pewnością się nie spodziewała. Aktorka nie mogła pojawić się z mężem Rafałem na scenie z powodu choroby, jednak on znalazł sposób na to, by była tuż obok. "Miłość jest piękna" - czytamy w komentarzach.