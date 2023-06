Lustra łazienkowe na wymiar — lustra LED

Aranżacja łazienki to z pozoru proste zadanie. To pomieszczenie, które z góry definiuje, co powinno się w nim znajdować. Wanna lub prysznic, toaleta i umywalka to podstawa, nad umywalką oczywiście lustro łazienkowe. Trudno wyobrazić sobie codzienną higienę i inne czynności bez lustra. Jest w łazience niezbędnym elementem wyposażenia. Czy jednak czasem nie za mało uwagi poświęcamy kwestii jak dobrać lustro do łazienki, szczególnie do pozostałego wyposażenia i stylu aranżacyjnego? Wyjątkowe kształty, ozdobne ramy czy światło LED są przecież dodatkową dekoracją łazienki. Warto dobrze to wszystko ze sobą skomponować