Lwia bruzda, kurze łapki, zmarszczki królicze – te kremy sobie z nimi poradzą

Regenerujący krem wygładzający na noc, Tołpa Pre-age

Seria Pre-age od Tołpy koncentruje się na zwalczaniu pierwszych oznak starzenia, drobnych zmarszczek, które pojawiają się już u dwudziesto-, trzydziesto-kilku latków. Regenerujący krem wygładzający, któremu będziemy się przyglądać, kierowany jest do kobiet w wieku 20-35 lat. Obiecuje efekt botoksu bez użycia igły. Rolę zbliżoną do toksyny botulinowej odgrywa w nim ekstrakt z lawendy. Niewiele z nas zna jego kosmetyczne zastosowanie wykraczające poza nadawanie pięknego zapachu. Tymczasem olejek lawendowy działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i łagodząco. Pobudza także przepływ krwi i limfy oraz ma działanie przeciwobrzękowe. W kontekście działania anti-ageing ważne jest jednak przede wszystkim to, że w lawendzie znajdują się m.in. flawonoidy, garbniki, kumaryny i fitosterole, które działają wygładzająco. Do tego lawenda ma właściwości antyoksydacyjne, a to wszystko sprowadza się do spowalniania procesów starzenia, odżywienia i regeneracji skóry. Opinie głoszą, że już po jednej aplikacji wygładza zmarszczki mimiczne.