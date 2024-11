Ma 60 lat. Zamarła, gdy otworzyła list z ZUS‑u

60-letnia Dorota dowiedziała się, że ZUS wyliczył jej 1800 złotych emerytury. Dla mieszkanki Wrocławia to szokująca kwota. Jak wspomina, po studiach na etacie pracowała kilka lat, po czym wyszła za mąż, urodziła dzieci i skupiła się na ich wychowaniu. Kiedy wróciła do aktywności zawodowej, wraz z mężem założyła działalność gospodarczą.

Choć Dorota z rodziną latami żyła na poziomie, dziś płacenie minimalnych stawek widzi jako błąd. - Emerytura jest na tyle mała, że niestety nie spocznę na laurach. Będę pracować już chyba do śmierci - mówi.

Do emerytury dorabia też inna mieszkanka Wrocławia, 70-letnia Stanisława. Kobieta sprzedaje na skrzyżowaniu ulic wykonane własnoręcznie szydełkowe sweterki. Nie chce przyznać, ile wynosi jej świadczenie emerytalne.

67-letni Jacek szuka pracy, aby dorobić do emerytury. Wrocławianin dostaje co miesiąc przelew z ZUS-u o wysokości nieco ponad 3 tys. zł . Niestety taka wysokość emerytury ledwo starcza na życie.

Poszukiwanie zatrudnienia nie jest jednak rzeczą prostą. 67-latek spotyka się z różnymi wymaganiami pracodawców wobec seniorów, które często są nie do spełnienia. Dla przykładu, jedno ogłoszenie skierowane do emerytów, zawierało wymóg 12-godzinnego czasu pracy, również w nocy i weekendy.

