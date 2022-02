Wiera Putina ma 96 lat i mieszka w Gruzji. Podaje się za prawdziwą matkę Władimira Putina

Jak opowiada Kurczab-Redlich, Wiera Putina wyjechała po roku na praktyki do Taszkientu, a syna zostawiła pod opieką swoich rodziców. Na miejscu poznała Gruzina Gieorgija Osiepaszwiliego, za którego szybko wyszła za mąż i zamieszkała z nim w Metekhi. Rok później poleciła matce, by przywiozła do niej Wowę. Rodzina żyła w biedzie, a ojczym regularnie znęcał się fizycznie nad synem swojej żony. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy Wiera zaszła w ciążę i urodziła córkę. Jej mąż chciał pozbyć się Wowy za wszelką cenę.