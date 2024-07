Ma kłopoty finansowe? Stanowczo zareagował na doniesienia mediów

Media regularnie rozpisują się na temat domniemanego kryzysu finansowego Tomasza Karolaka. Tym razem do mediów trafiło jednak oświadczenie właściciela budynku, od którego aktor wynajmuje lokal na swój teatr.

Aktor postanowił odnieść się do tych informacji.

Co więcej, Tomasz Karolak przedstawił także dowody, które zdają się potwierdzać jego słowa. W tym celu przesłał do tej samej redakcji pismo od reprezentującego Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe radcy prawnego, z którego jasno wynikało, że nie zalega on z należnościami za wynajem.