Był związany ze znanymi aktorkami. Wciąż wraca do jednej kobiety

21 czerwca 2024 roku Tomasz Karolak, znany i lubiany polski aktor, świętuje swoje 53. urodziny. Ten wszechstronnie utalentowany artysta, który jest nie tylko aktorem, ale także piosenkarzem i założycielem Teatru IMKA w Warszawie, może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Nadal możemy oglądać go w popularnych produkcjach, a prywatnie spełnia się jako ojciec Leny i Leona, których matką jest modelka Violetta Kołakowska.

Chociaż Tomasz Karolak nie jest typem, który łatwo składa deklaracje wiecznej miłości, to od 2006 roku jest związany z Violettą Kołakowską. Ich relacja nie była łatwa, pełna wzlotów i upadków, rozstań i powrotów, ale mimo to wciąż do siebie wracają.