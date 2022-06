Ma na swoim koncie wzloty i upadki. Dziś robi karierę

"Wpisałem w wyszukiwarkę internetową słowo "casting" i znalazłem informację, że Teatr Buffo organizuje przesłuchania do spektaklu "Romeo i Julia". Stwierdziłem, że to coś dla mnie. Pojechałem więc na casting organizowany w Katowicach, żeby spróbować swoich sił. Poproszono mnie, żebym zostawił swój numer telefonu. Dowiedziałem się zakulisowo, że to znak, że Józefowicz jest mną zainteresowany. No ale nie miałem pewności, co wydarzy się dalej i czy trafię do obsady tego musicalu" - czytamy w jednym z wywiadów, które Qczaj udzielił dla Plejady.