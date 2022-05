Qczaj wspiera Magdalenę Stępień. Nazwał Jakuba Rzeźniczaka "frajerem"

Niedawno piłkarz udzielił wywiadu portalowi Party, mówiąc, że ma zamiar wybrać się w odwiedziny do syna. Stwierdził też, że jego relacje z Magdaleną nie należą do najlepszych. Rzeźniczak od początku nie popierał wyjazdu Oliwiera do Izraela, o czym poinformował w instagramowym oświadczeniu.