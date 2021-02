Qczaj leciał jednym samolotem z Małgorzatą Rozenek. "Jak mnie to drażni. To jest typ ludzi, których ja nie znoszę"

Qczaj i Małgorzata Rozenek z rodziną, całkiem niedawno podróżowali jednym samolotem do Meksyku. Qczej opowiedział o czym rozmawiali i zdradził jak ta podróż wyglądała.

Małgorzata Rozenek od kilku tygodni przebywa w słonecznym Tulum. Całkiem niedawno był tam również Daniel Kuczaj, znany trener, zwany Qczajem.

Meksyk i Tulum to ostatnio bardzo popularny kierunek wśród polskich gwiazd. W czasie pandemii przeżywa oblężenie turystów z Polski. Odpoczywały tam również m.in.: Natalia Siwiec i Marcelina Zawadzka.

Wspólna podróż Qczaja i Rozenek

Podczas lotu do Meksyku na pokładzie jednego samolotu niespodziewanie spotali się Qczaj i Małgorzata Rozenek. W rozmowie z reporterką "Jastrząb Post" trener zdradził,, jak wyglądała podróż o czym rozmawiali i co go najbardziej irytowało.

- To był zupełny przypadek. Gosia leciała z dzieciakami i całym majdanem w tym dniu, w którym lecieliśmy my. Zamieniliśmy parę zdań w samolocie. Oczywiście mamy taką sytuację, jaką mamy, więc przemieszczania po samolocie nie są zbytnio wskazane. - mówł Qczaj. - Rozmawialiśmy o tym, jak czasami są ludzie z dziećmi, są rodziny i jak często otoczenie takim ludziom nie sprzyja. Strasznie mnie to drażni. Ja nie mam dzieci, natomiast moje siostry mają. Jestem bardzo uwrażliwiony jeżeli chodzi o taką znieczulicę, jeśli chodzi o ludzi, którzy widzą stres matek ciągnących jedno dziecko u nogi, drugie u cycka, trzecie u głowy. I idzie zestresowana, bo ta sytuacja na lotniskach jednak jest stresująca i ludzie narzekają, że siedzi dziecko z przodu i płacze.

Irytujący pasażerowie

Razem z Małgorzatą rozmawiali też o pasażerach narzekających na dzieci w podróży.

- Jak mnie to drażni. Ja jestem kawalerem mieszkającym z kotem i lubię ciszę, lubię spokój, ale naprawdę jak mam takie sytuacje, gdzie widzę, że rodzina jest sama, biedna i zestresowana, to takie komentarze nie powinny mieć miejsc - wspominał podróż Qczaj. - I o tym rozmawialiśmy z Małgosią, że to niezależnie jest od kraju. To jest typ ludzi, których ja nie znoszę. Leci na wakacje i przeszkadza mu nawet to, że dziecko płacze.

Jednocześnie trener zauważył, że ludzie mają spory dystans do Gosi i Radka.

- W samolocie miałem taką sytuację, że osoby trochę pod wpływem alkoholu nie miały granic i dystansu do tego, aby zrobić sobie ze mną zdjęcie - opowiadał. - Jeżeli chodzi o Gosię i o Radka, to mam wrażenie, że ludzie mają do nich dystans. Gosia swoją osobą stwarza poczucie takiego dystansu, jest to fajne i w jej stylu. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ludzie kompletnie nie mają dystansu. To jest cudowne i ja to kocham, ale przysparza mi to kłopotów - zaznaczył najbardziej znany trener w Polsce.

O. Gużyński o kobietach w ciążach z wadami letalnymi