Ma obsesję na tym punkcie. "To nie jest fobia, ona sama się z tego śmieje"

Ewa Drzyzga to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Największą rozpoznawalność przyniósł jej program "Rozmowy w toku", dziś jest współprowadzącą śniadniówki. Wraz z Krzysztofem Skórzyńskim wita widzów "Dzień Dobry TVN".

Zanim jednak trafiła do mediów, jej życiowe plany były związane z inną ścieżką kariery. 1 grudnia 2024 dziennikarka skończyła 57 lat. Z tej okazji przypominamy, jak wyglądały jej początki.

Dorastała w Krakowie, ale dzieciństwo spędziła na częstych przeprowadzkach, co traktowała jako ciekawą przygodę i okazję do poznawania nowych ludzi. Mieszkała m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Jeleniej Górze.

Ewa Drzyzga marzyła o zostaniu nauczycielką. W dzieciństwie prowadziła dzienniki lekcyjne i wystawiała uczniom oceny. Choć ostatecznie podjęła studia z filologii rosyjskiej, ciągnęło ją w stronę teatru. Chciała spróbować swoich sił w aktorstwie, więc zapisała się do studenckiego teatru eksperymentalnego.

Matka, zaniepokojona intensywnym zaangażowaniem córki, wysłała ją na konkurs do radia, co okazało się przełomowym momentem w jej życiu. - Bała się, że traci kontrolę nad dzieckiem, więc wysłała mnie na konkurs do radia - wyznała kiedyś dziennikarka.