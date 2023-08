Ma przerzuty do mózgu. Najnowsze zdjęcie rozczuliło fanów

Shannen Doherty przechodzi trudny czas w swoim życiu. W 2015 roku u aktorki znanej z "Beverly Hills 90210" i "Czarodziejek" zdiagnozowano nowotwór piersi, który obecnie jest już w czwartym stadium. W kwietniu tego roku do choroby doszło także rozstanie z mężem, fotografem Kurtem Iswarienko, który prawdopodobnie zdradził aktorkę ze swoją agentką. Doherty złożyła pozew o rozwód, tłumacząc to "różnicami nie do pogodzenia".