Ma rok, a nosi ubrania dla czterolatek. Jej matka mierzy się ze złośliwymi uwagami

"Też byłam przy kości jako dziecko, więc myślę, że to kwestia genetyczna. Mama powiedziała mi, że gdy tylko zaczęłam chodzić, moja waga znacznie spadła. Kiedy ona (Skylar) była młodsza do dosłownie zasypiała przy piersi. Ciągle musiałam ją karmić. Teraz uwielbia ser i szynkę. Ludzie mówią mi przeróżne rzeczy, szczególnie w internecie. Mówią, że na pewno karmię Skylar czekoladą i w McDonald’s. Tak, jakbym naprawdę miała karmić dziecko cukrem i burgerami... to niedorzeczne".