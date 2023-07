Ma wstydliwy problem z partnerem. "Brzydzę się go nawet całować"

Partner się nie myje. Co robić?

Co robić, jeśli nasz partner ma problem z higieną? Kluczowe jest otwarta i szczera rozmowa. - Możemy delikatnie wyrazić nasze obawy dotyczące jego stanu, zauważyć, że zmienił swoje zachowanie. Zapytajmy go, czy coś się dzieje w pracy, czy coś go martwi, czy możemy mu jakoś pomóc. Zamiast krzyczeć "idź się w końcu umyć", lepiej zrobić to bardziej dyskretnie, powiedzieć np. "kochanie, tę koszulkę trzeba już chyba wyrzucić, pójdziemy kupić ci nowe" - radzi Dorota Minta.