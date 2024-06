Ma złośliwego raka. Oto co powiedział palaczowi

W połowie kwietnia tego roku Adam Konkol wyjawił, że choruje na złośliwy nowotwór płuc. Sytuacja zdrowotna lidera zespołu Łzy jest jednak znacznie poważniejsza niż mogłoby się wydawać. Konkol zmaga się bowiem z wadą serca (zespołem Eisenmengera), przez co leczenie nowotworu jest u niego nieco utrudnione.

"Jestem po kilku konsultacjach i 'normalnie', gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięliby mi kawałek płuca i być może byłoby po sprawie, ale nie można. Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można 'strzelać' w niego promieniami i taki jest plan" - ujawnił artysta w jednym z postów w mediach społecznościowych.

Adam Konkol nie ukrywa, że nowotwór zmienił jego podejście do życia. W rozmowie z Plotkiem zdradził, że leczenie, które przechodzi, wiąże się z licznymi zaleceniami ze strony lekarzy. Z tego względu pilnuje, aby m.in. nie przebywać w towarzystwie palaczy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!