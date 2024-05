"Mam złośliwego raka". Pokazał, jak wygląda miesiąc później

"Niektórzy już wiedzą, a inni dowiedzą się z tego posta. Mam złośliwego raka płuc. Wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza" - napisał niedawno na Facebooku Adam Konkol. Jego sytuacji nie poprawia także choroba, z którą zmaga się od dzieciństwa. On jednak się nie załamuje.

Wydaje się, że Adam Konkol czerpie z życia pełnymi garściami. Ostatnio artysta pojawił się bowiem na weselu swojej koleżanki z branży, Justyny Lubas. Na fotografiach, którymi założyciel zespołu Łzy pochwalił się w sieci widać, że świetnie się bawił, a uśmiech nie schodził mu z twarzy. To potwierdza słowa żony gitarzysty, która niedawno w rozmowie z Radiem ZET zdradziła, jak jej ukochany się czuje.

