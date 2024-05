Ma złośliwego raka. Żona przekazała, w jakim jest stanie

"Mam złośliwego raka płuc, wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza. Jestem po kilku konsultacjach i 'normalnie', gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięliby mi kawałek płuca i być może byłoby po sprawie, ale nie można. Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można ‘strzelać’ w niego promieniami i taki jest plan" - czytamy we wpisie z 12 kwietnia.