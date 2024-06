Mało kto wie, kim jest jej córka. To znana aktorka

Dorota Kolak to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Największą sławę przyniosła jej rola Bożeny z serialu "Pensjonat pod Różą". Ma na swoim koncie również role w takich produkcjach jak "Zabawa zabawa" czy "Barwy szczęścia". 20 czerwca 2024 Kolak skończyła 67 lat.

Dorota Kolak ma bardzo realistyczne podejście do procesu starzenia się. Do wszystkiego podchodzi z dystansem i humorem.

Wyznała też, jaki ma stosunek do scen nagości w filmie.

- Rozbieranie nigdy nie przychodziło mi z łatwością, pstryk! - i już. Ja się trochę wstydzę. Bo wystawiam się na ocenę nie tylko jako aktorka, ale także jako kobieta. Dzisiaj wpływ mediów jest ogromny. Aktorce wytyka się nawet to, że dwa razy wystąpiła w tej samej sukience albo że przytyła parę kilogramów. Okropnie mnie irytuje, że mózg jest mniej ważny niż gładka buzia. Głupia, ale ładna kobieta zawsze będzie, niestety, fajniejsza od brzydszej, chociaż mądrej - przyznała.

