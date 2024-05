Ma znaną córkę. Nie każdy wie o ich pokrewieństwie

Dzieci aktorskich par dość często decydują się na kontynuowanie rodzinnej tradycji i obierają tę samą ścieżkę kariery co rodzice. Nie inaczej było w przypadku Katarzyny Michalskiej, córki Doroty Kolak oraz Igora Michalskiego. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Johnny", "Pajęczyna", "Miasto 44" i kilku popularnych serialach.

Zarówno mama, jak i ojciec Katarzyny Michalskiej to rozpoznawalni aktorzy. Córka pary od lat przyglądała się rodzicom, i wyciągała wnioski, z czym wiąże się ich praca. Ostatecznie jednak sama zdecydowała się podjąć tego samego zawodowego wyzwania. Pamięta jednak, że w domu jej bliscy potrafili... kłócić się o teatr, o czym wspomniały w trakcie udzielania wywiadu dla "Dzień Dobry TVN".

Jak dodała Dorota Kolak, jej córka tym samym jeszcze przed pójściem do szkoły aktorskiej była dość świadoma tego, z czym wiąże się ów kariera.

Mama i córka zdążyły już spotkać się na planie. Jak przyznały, wspólna praca tylko zbliżyła je do siebie. Jak natomiast wyglądają ich relacje na polu zawodowym?

