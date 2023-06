Jest żoną gwiazdy "M jak miłość". Córka też robi karierę

Artystka oceniła, że razem z mężem są niczym woda i ogień. On uwielbia spotykać się z przyjaciółmi. Ona z kolei ceni wieczór w samotności i z dobrą książką. "Ostatnio uznaliśmy, że nie mamy obowiązku, by mieć tę samą grupę przyjaciół, że nie muszę chodzić do jego znajomych, a on do moich" - powiedziała w wywiadzie artystka.