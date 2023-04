Maciej "Gleba" Florek wygrał pierwszą edycję "You Can Dance". Tak żyje dziś

Polska usłyszała o nim w 2007 roku, gdy pojawił się w pierwszej edycji "You Can Dance". Swoją przygodę z tańcem rozpoczął znacznie wcześniej, bo już w dzieciństwie. Brał udział w warsztatach tanecznych i w Polsce i za granicą. Gdy zobaczył plakat z ogłoszeniem castingów do pierwszej, polskiej edycji programu "You Can Dance", nie zastanawiał się ani chwili. Wraz z wybranymi przez jury uczestnikami ruszył do Paryża. Do dziś działa w tej branży.