Pokazali się razem. To nie była Kasia Cichopek

- My cieszymy się naszym życiem. Jest nam po prostu dobrze. Życzymy wszystkim szczęścia. I myślę, że nigdy nie interesowało nas to, co dzieje się dookoła nas, co dzieje się u kogoś innego, skupiamy się na naszym życiu, na naszych wspólnych relacjach i na tym, żeby w pracy być profesjonalistami od pierwszej do ostatniej minuty programu. To jest dla nas naprawdę najważniejsze – zdradził Maciej Kurzajewski w rozmowie z Jastrząb Post.