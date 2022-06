Maciej Musiał pokazał ojca. Podobieństwo jest uderzające

W Polsce Dzień Ojca przypada na 23 czerwca. To lubiane rodzinne święto, w którym tradycyjnie dzieci składają życzenia swoim ojcom. Ten zwyczaj nie omija gwiazd show-biznesu, które chętnie zamieszczają w sieci ciepłe słowa kierowane do swoich ojców. Nierzadko życzenia opatrzone są wspólnymi zdjęciami, pochodzącymi z prywatnych archiwów rodzinnych. Do grona gwiazd, które zechciały dołączyć do tego grona, jest Maciej Musiał.