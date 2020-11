Maciej Musiał udzielił wywiadu Tomaszowi Kammelowi. Dziennikarz wypomniał aktorowi wstydliwy moment

Maciej Musiał jest jednym z najbardziej uzdolnionych aktorów młodego pokolenia i mógłby nie schodzić z pierwszych stron gazet. Mimo to gwiazdor dawkuje informacje na swój temat. Nie udziela wywiadów, w mediach społecznościowych też publikuje stosunkowo mało treści. Ostatnio jednak zgodził się na krótką rozmowę w programie swojego kolegi z TVP, Tomasza Kammela.

Maciej Musiał udzielił wywiadu Tomaszowi Kammelowi

- Byłem w swoim życiu w wielu sytuacjach, gdzie mogłem spróbować i zaryzykować. Zazwyczaj te okazje wykorzystywałem. Kiedyś poznałem w barze na swoich urodzinach gościa, który powiedział mi, że jest z Ameryki i że pisze jakieś scenariusze. Po prostu podszedłem do niego i powiedziałem: "Stary, czy mógłbyś napisać dla mnie scenę po angielsku, bo chcę przygotować sobie demo?". Dwa dni później przyszedł do mnie ze sceną, która miała pewne założenia. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby gdyby to nie była jedna scena, tylko 55. I tak powstał pierwszy odcinek serialu "1983" - powiedział Musiał i przyznał, że kiedy składał propozycję koledze z baru, był pod wpływem alkoholu.