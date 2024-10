Ok, rozumiem

Maciej Musiał pokazał się w bieliźnie. Kwaśniewska dołożyła do pieca

Ostatnio zdaje się, jakby Maciej Musiał więcej czasu poświęcał modelingowi niż aktorstwu. Na jego instagramowym profilu (obserwowanym przez ponad 800 tys. osób) aż roi się od zdjęć, na których prezentuje modne ubrania oraz umięśnione ciało.

Maciej Musiał reklamuje bieliznę

Dwa lata temu młody gwiazdor przeszedł spektakularną metamorfozę, a do wymarzonej sylwetki doszedł ciężką pracą, która była połączeniem treningów i diety. Nic dziwnego, że jedna z najsłynniejszych marek bieliźnianych zaprosiła go do współpracy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ostatnio Maciej Musiał ogłosił, że został ambasadorem jednej z marek, publikując w sieci kilka zdjęć w bieliźnie. Pod postem pojawiła się oczywiście masa komentarzy zachwyconych fanek. Ale pod wrażeniem były nawet koleżanki ze świata show-biznesu. Reklama okazała się prawdziwym hitem.

Znane koleżanki zachwycają się Maciejem Musiałem

"Tak to sprzedałeś, że chyba też zacznę chodzić w tych majtach" – napisała Aleksandra Kwaśniewska znana ze swojego wyjątkowego poczucia humoru.

"Ołrajty jakie fajne majty! Się do ciebie przykleiły. Maciejka, jak ty coś zareklamujesz to nie ma wiadomo czego we wsi!" – dodała Marzena Rogalska.

Do ferajny dołączyła Maria Dębska, która grała u boku Musiała w serialu "Kiedy ślub?". "Maciuś ta mina to jest moja mina! Ale jakoś że masz nowe piękne majty na ass, pożyczam ci ją" – zakomunikowała aktorka w żartobliwym tonie.

