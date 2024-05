Powiedział o fankach. Od niektórych dostał akty małżeństwa

Przy okazji rozmowy na temat swoich ostatnich aktorskich osiągnięć, aktor udzielił wywiadu portalowi krakow.naszemiasto.pl, gdzie zdradził kilka faktów ze swojego życia prywatnego. Opowiedział o sławie oraz fankach, które wysyłały do niego akty małżeńskie.

Chociaż 29-latek niedawno ukończył studia aktorskie na krakowskiej Akademii Teatralnej, to w filmie po raz pierwszy wystąpił, gdy miał zaledwie 6 lat. Rodzice Macieja Musiała również są aktorami. Z pewnością to miało wpływ na późniejszą karierę młodego artysty. W trakcie pojawiania się na planach seriali i filmów zdał sobie sprawę, że jest bardzo ciekawy innych ludzi i obserwowania pracy członków ekipy. Rodzicom jest jednak najbardziej wdzięczny nie za możliwość rozwoju talentu, lecz za wychowanie.

Maciej Musiał to nie tylko aktor, ale także właściciel lokalu "Cafe Podrygi", który znajduje się w centrum Warszawy. Miejsce znajdujące się na dziedzińcu Muzeum Narodowego, łączący kawiarnię i bar. W ciągu dnia można tu wypić kawę i zjeść ciasto, a wieczorem napić się drinka i przekąsić coś pysznego. Wieczorem lokal zamienia się w parkiet taneczny, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jego dziadek był prawdziwą legendą. Chce to wykorzystać

