Maciej Stuhr relacjonuje wizytę na granicy. Padły poruszające słowa

Małżonkowie dołączyli do aktywistów z "Grupy Granica" i zostali pełnomocnikami czterech Syryjczyków, którzy ubiegają się o azyl w Polsce. To nie pierwszy raz, kiedy Stuhrowie pomagają ludziom w potrzebie. Rok temu zaoferowali miejsce w swoim domu Czeczence Madine i jej dzieciom - do czasu aż rodzina otrzymała mieszkanie socjalne.