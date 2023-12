Maczfit i Fundacja Herosi z kampanią "Podaruj pomoc NA CAŁY RAK"

Firma Maczfit dostrzega konieczność regularnego pomagania i wierzy w to, że czynienie dobra może wejść w nawyk. Dlatego też zainicjowała akcję "Podaruj pomoc NA CAŁY RAK" i zachęca do tego, by systematycznie wspierać Fundację nawet niewielkimi kwotami. W ramach akcji, Maczfit po raz kolejny dołącza do grona darczyńców Herosów i oprócz wręczenia kolejnej dotacji, będzie do 23.12.2023 r. przekazywać na konto Fundacji 5 zł z każdego złożonego zamówienia. W ten sposób chce urzeczywistnić ideę regularnej pomocy, która nie jest obciążająca dla nas, a jest niezwykle istotna dla potrzebujących. Do akcji przyłączają się również influencerzy i ambasadorzy Maczfit.