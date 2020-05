Maffashion ma być w ciąży. Blogerka zabrała głos

W listopadzie zeszłego roku gruchnęła wiadomość, że Julia Kuczyńska , znana jako Maffashion , spotyka się z aktorem Sebastianem Fabijańskim . Pikanterii sprawie dodawał fakt, że chwilę wcześniej zakończyła swój wieloletni związek z Cezarym Jóźwikiem. Fabijański miał tak zawrócić w głowie Kuczyńskiej, że ta ponoć od razu się do niego wprowadziła i zaczęła snuć plany na przyszłość. W jednym z wywiadów powiedziała wprost, że marzy się jej założenie rodziny.

Maffashion w ciąży? Jest odpowiedź

6 maja serwis Pudelek zelektryzował pół Polski nagłówkiem, że Maffashion to marzenie wreszcie spełni. Blogerka, jak przekonywano, zaszła w ciążę z popularnym aktorem. Fakt.pl skontaktował się z domniemaną przyszłą mamą, by dowiedzieć się, czy rzeczywiście niedługo nią zostanie.

"Nic nie potwierdzam, jak kiedyś, kiedyś będę chciała przekazać tak ważną informację, to wyjdzie ona ode mnie" - podkreśliła Maffashion w rozmowie z Fakt.pl. Nie omieszkała jednak wspomnieć o innym "dziecku", a mianowicie swojej marce odzieżowej Eppram, której działalność właśnie uruchomiła. Założyła ją we współpracy z projektantką Laną Nguyen. Ubrania, które razem chcą sprzedawać, nie należą do tanich ze względu na swoją jakość.