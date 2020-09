Magda Gessler i Wojciech Amaro przyjaźnią się? Zdjęcie mówi samo za siebie

Jakie relacje mają Magda Gessler i Wojciech Amaro?

W odpowiedzi Amaro zwrócił uwagę, że restauratorka nigdy nawet nie próbowała jego dań i przez to zamknięta jest na nowe doznania kulinarne. "Mam absolutnie fantastyczne pojęcie o tym, co się dzieje w polskiej gastronomii. Jeżdżę po całej Polsce, odwiedzam producentów. Pani Magda trochę nie rozumie i okrasza moją kuchnię tymi epitetami, że to jest taka okej, fantastyczna, ale wąska, niezrozumiała dziedzina molekularna. To przykład na to, że nigdy nie była u mnie i nawet nie dowiedziała się, co kładziemy na talerze. To przykre. Niech definiują to goście, którzy trafiają do restauracji" - wyznał przed laty Amaro w wywiadzie z Newseria Lifestyle.