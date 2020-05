Magda Gessler nawiązuje do sytuacji w Warszawie. Zdjęcie w pełni oddaje jej nastrój

W sobotę 16 maja miał odbyć się czwarty protest przedsiębiorców w ciągu niespełna dwóch tygodni. Jako że do protestu doszło w trakcie epidemii koronawirusa, policja uznała go za nielegalny. Funkcjonariusz użyli gazu łzawiącego i zatrzymali 380 osób, 150 z nich ukarano mandatami. Policja skierowała też 220 wniosków do sądu o ukaranie protestujących. Reakcja policji wzbudziła szereg kontrowersji, a wśród osób potępiających taką decyzję znalazł się Rafał Trzaskowski.