Magda Gessler o wysokich cenach pączków. "Ktoś ma Chanel, a ktoś ma koncepcję dużo tańszą"

Magda Gessler często spotyka się z zarzutami dotyczącymi wygórowanych cen swoich wypieków. Restauratorka, nie przebierając w słowach, postanowiła odnieść się do tych doniesień.

Magda Gessler komentuje zarzuty o zbyt wysokich cenach w swojej cukierni (ONS)

Magda Gessler to nie tylko uwielbiana osobowość telewizyjna, ale przede wszystkim ceniona polska restauratorka, która jest właścicielką kilku kultowych już restauracji i cukierni. Niestety, często musi stawiać czoła zarzutom dotyczącym zbyt wygórowanych cen. Jakiś czas temu głośno było o faworkach, za które wzburzona Anna Skura zapłaciła aż 60 złotych, a także wysokich cenach pączków, za które w warszawskiej cukierni Gessler musimy zapłacić 9 złotych. Za sztukę. Wywołało to wielką dyskusję w sieci o to, czy wypieki gwiazdy naprawdę są warte aż takich pieniędzy.

Magda Gessler komentuje zarzuty o zbyt wygórowanych cenach Restauratorka, która świętowała właśnie 10-lecie "Kuchennych Rewolucji" odnosiła się do niepochlebnych komentarzy w rozmowie z "Jastrząb Post". – Mam to w d...e, jest demokracja, jeżeli kogoś nie stać, to niech nie przychodzi. Chodzi o to, że to jest rynek, taki jak samochodowy. Czy mamy pretensje do Kuby Wojewódzkiego, że jeździ Porsche albo Ferrari? Wszyscy są zachwyceni, ma milion like’ów. Chociaż większości nie stać na te samochody – powiedziała Gessler.

Pokusiła się także o porównanie swoich wypieków do projektów luksusowej marki modowej Chanel. – Ja mam ciastka, które mają 40 żółtek w kilogramie mąki, w związku z tym są najdroższe, bo chcę, aby były najlepsze, a żeby były dobre, muszą mieć dobre składniki. Co ja mam tłumaczyć, że Chanel jest droższe od Zary? Tak samo jest z ciastkami. Ktoś ma Chanel, a ktoś ma koncepcję dużo tańszą. Wybór należy do państwa: czy jem na złym tłuszczu, słabe, kaloryczne pączki czy zjem coś genialnego w mniejszej ilości, ale z dużą przyjemnością. Ja nie wybieram, to państwo wybierają – ucięła.

