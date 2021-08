Piotr Gessler nie żyje. Z Magdą Gessler łączyło go wyjątkowe uczucie

Historia miłości Magdy i Piotra Gesslerów

Pierwszym mężem Magdy Gessler, którego restauratorka poślubiła w latach 80-tych, był Volkhart Müller, korespondent niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" w Madrycie. To z nim Gessler ma syna Tadeusza Müllera urodzonego w 1983 roku. Po śmierci Volkharta wróciła do Polski. Chwilę później poznała braci Gesslerów: Adama i Piotra. Od razu zwrócili na nią uwagę, choć pierwszym, z którym umówiła się na spotkanie, był Adam. Do ich randki jednak nie doszło, bo Adam Gessler po prostu się na niej... nie pojawił.