Zaprzyjaźniła się nawet z drugą żoną byłego męża. Zawsze życzliwa Daria Trafankowska

Połączyła życie rodzinne z zawodowym

Aktorstwo było największym marzeniem Darii Trafankowskiej. Dlatego po dwóch nieudanych próbach dostania się do Państwowej Szkoły Filmowej w Łodzi nie poddała się i postanowiła jeszcze raz zawalczyć o swoje. Trzecie podejście zakończyło się sukcesem. Na dużym ekranie zadebiutowała u Agnieszki Holland w filmie "Zdjęcia próbne". Potem zagrała jeszcze w wielu produkcjach, jak np. "Coś za coś", "Cudowne dziecko" czy "Pożegnanie z Marią". W 1981 roku dołączyła do zespołu Teatru Narodowego, jednak to z Teatrem Powszechnym w Warszawie związała się do końca życia.