Starsza ona, młodszy on, czyli miłość trudna do zaakceptowania

– Na dodatek stereotypowo ten młody mężczyzna jest nieświadomy siły swojej partnerki, która odurzyła go wyzwoloną seksualnością i tym samym jawi się on niczym ofiara. Jeśli chodzi o sposób patrzenia na kobiety, to badawczo interesuje mnie nie tylko perspektywa polska, ale też hiszpańska. Tam kilka lat po śmierci generała Franco w 1975 r., gdy doszło do transformacji nie tylko ustrojowej, ale też obyczajowej, silnie zaczął być kolportowany wizerunek dojrzałej kobiety, często bizneswoman, która ma partnerów pięknych i zdecydowanie młodszych od siebie. Tam też kobiety zyskały miano kuguarzyc – pojęcie to rozprzestrzeniło się w kulturze na całym świecie.