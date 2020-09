Magda Narożna wybrała krótką suknię ślubną. Jedną ma już nawet w szafie

Magdalena Narożna i Krzysztof Byniak

– My wielokrotnie rozmawiamy na ten temat. To jest przyjemny temat. Każda kobieta też w jakiś sposób chce mieć poczucie bezpieczeństwa. To nie jest aż do takiego stopnia, że się śpieszymy i ma to nastąpić już. Czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, czy to będzie spontaniczne i tak nikt nie będzie wiedział, i po prostu zrobimy taki krok tylko dla siebie, bo my jesteśmy dla siebie, a nie dla kogoś. Jak się potoczy, to życie pokaże – mówi o swoich planach Narożna w rozmowie z redaktorką Jastrząb Post.